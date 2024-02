Il Südtirol ha battuto l'Ascoli per 2-1 nel posticipo della 23/a giornata del campionato di Serie B. Gli altoatesini vanno in vantaggio alla fine del primo tempo, con un gol di

Tait al 5' di recupero. Un autogol dello stesso Tait permette ai marchigiani di pareggiare al 56'. Decide l'incontro in favore del Südtirol una rete di Masiello al 78'.

Nella foto Tait non riesce ad evitare il gol di Aurelio nella gara vinta dal Palermo al Barbera