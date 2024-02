Serie B, il Parma fa suo il big-match con il Venezia grazie a un gol di Camara al 100'

Al secondo posto, in virtù del ko della formazione di Vanoli, in solitaria adesso c'è la Cremonese, che non sbaglia e batte per 1-0 a domicilio, con un rigore di Coda, il Lecco. È invece il neoacquisto Strefezza a regalare i tre punti al Como, che espugna di misura il Liberati di Terni, dove il match si è chiuso con la prima contestazione al presidente Guida. Il Brescia torna a vincere battendo 2-0 il Cittadella, mattatori del match Borrelli e Moncini. Pari per 1-1 al Picco tra Spezia e Catanzaro. Calabresi in vantaggio con il solito Iemmello, pareggio dei liguri con un guizzo di Jagiello.

Il Parma si aggiudica all’ultimo respiro lo scontro diretto casalingo col Venezia e stacca nuovamente in classifica i lagunari, ora dietro di sette lunghezze. I crociati - che nello scorso turno erano stati sconfitti dal Modena - passano in vantaggio al 21' con Mihaila. La gioia, però, dura solo quattro minuti perché al 25' Pohjanpalo raccoglie il cross di Altare dalla destra e pareggia i conti. La sfida si risolve, però, al 100', quando il neo entrato Camara (nella foto) inventa un destro dal limite che si infila in rete, regalando tre punti d’oro ai padroni di casa.

Punto prezioso in rimonta per il Modena, che fa 2-2 al Ferraris con la Samp. Doppio vantaggio dei blucerchiati con Gonzalez e Alvarez. Nella ripresa la grande rimonta del Modena, che prima dimezza col penalty di Palumbo e nel finale raggiunge la Samp, sempre con Palumbo dagli undici metri. Impresa della Feralpisalò, il prossimo avversario del Palermo, che pareggia a Reggio Emilia con la Reggiana in nove uomini. Due i rossi nel primo tempo per i lombardi, che perdono il palermitano Fiordilino e Butic. Al 79' i granata la sbloccano con Kabashi, ma al 95' Balestrero gela i tifosi emiliani.

Infine, pari, sempre per 1-1, tra Cosenza e Pisa, con gli ospiti in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per via del doppio giallo a Calabresi. La formazione di Caserta si porta in vantaggio con il solito Tutino, ex rosanero, poi al 96' altra rete al fotofinish, questa volta di Caracciolo.