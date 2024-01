Serie B, il Cittadella sconfitto in casa dalla Sampdoria: il Palermo resta al quinto posto assieme ai veneti

Dopo quasi un mese e mezzo la Sampdoria torna a vincere e lo fa in trasferta su un campo difficile come quello del Tombolato, superando per 2-1 in rimonta i padroni di casa del Cittadella.

Il primo squillo è per gli uomini di Gorini con una girata di Salvi, ma la gara si sblocca ad inizio ripresa, quando Branca rilancia lungo e trova in progressione Pandolfi, che brucia tutti, anticipa Stankovic e mette dentro a porta vuota. Cittadella in vantaggio meritato e potrebbe essere raddoppio un minuto dopo, quando lo stesso Pandolfi calcia alto da buona posizione.

Reazione immediata della Samp con De Luca che conclude però fiaccamente. Poco dopo arriva il pari, autore Giordano, che conclude di sinistro dal limite a fil di palo. Pochi minuti e liguri sorprendentemente in vantaggio: lungo traversone di De Paoli e Ghilardi (nella foto contro l'attaccante del Palermo Brunori) in mischia trova la zuccata vincente. Autentica mazzata per il Cittadella. Forcing nel finale che non produce effetti con occasione clamorosa per Maistrello gettata al vento. La Samp vince, il Cittadella. alla seconda sconfitta consecutiva, resta al quinto posto assieme al Palermo.