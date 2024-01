Serie B, tonfo del Parma a Modena e del Como in casa: al secondo posto salgono Cremonese e Venezia

Tonfo della capolista Parma che, dopo otto risultati utili di fila, cade per 3-0 al Braglia nel derby contro il Modena, che interrompe così la sua striscia negativa (2 punti in 6 gare, ultimo successo il derby con la Reggiana il 2 dicembre). I canarini ipotecano il successo in 23': al 14' Battistella lascia partire una conclusione che si insacca vicino all’incrocio. Passano 9' e arriva la seconda rete di fila per Abiuso. Nella ripresa chiude i conti Ponsi, che cala il tris.

L’altro risultato inaspettato, dopo quello maturato a Modena, è il 2-0 dell’Ascoli sul campo del Como. Decidono il gol di Mendes e l’autogol di Cassandro, con i lombardi per oltre 30' in dieci per l’espulsione di Odenthal. Impresa della Reggiana contro il Bari, prossimo avversario del Palermo, con la squadra di Nesta che sbanca il San Nicola per 2-0 grazie a Fiamozzi e Bianco.

Successo esterno anche per il Cosenza, che espugna il Druso con un gol di Fabrotta, mettendo al tappeto il Südtirol. Bella vittoria in chiave salvezza dello Spezia, che passa all’Arena Garibaldi per 3-2 sul Pisa di Aquilani. I liguri dell’ex D’Angelo passano con Kouda, ma i toscani rispondono con un rigore di Torregrossa. Poi si scatena Verde, dato in partenza per Palermo, che prima segna un bel gol con un tiro a girare su assist del nuovo acquisto Falcinelli e dopo trasforma con un «cucchiaio» un rigore. Nella ripresa segna Bonfanti, ma non basta.