Roberto Mancini sarà ct dell'Arabia, contratto da 30 milioni all'anno

Roberto Mancini è prossimo a diventare il nuovo ct dell’Arabia Saudita. A giorni sarà annunciato insieme al suo staff. Per l’ex commissario tecnico azzurro, dimessosi a sorpresa il 13 agosto, sarebbe pronto un contratto da 25-30 milioni all’anno per 3 anni, fino al mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti del 2026. Mancini dovrebbe portarsi a Riad il tattico Andrea Gagliardi e forse anche Lele Oriali, ex team manager azzurro, oltre ai collaboratori Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara e Scanavino.

Il debutto in panchina potrebbe avvenire già nelle due amichevoli in programma durante la sosta europea per le nazionali a Newcastle, l’8 settembre con la Costa Rica e quattro giorni con la Corea del Sud. Il primo obiettivo sarà gennaio a gennaio la Coppa d’Asia in Qatar: i sauditi sono inseriti nel girone con Thailandia, Kirghizistan e Oman e puntano a vincerla per la quarta volta (l’ultima fu nel 1996). A novembre via alle qualificazioni asiatiche verso i Mondiali 2026: l’Arabia è in gruppo con Giordania, Tagikistan e una tra Cambogia e Pakistan.