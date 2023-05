Champions, Europa League e Conference: dove vedere le finali di Inter, Roma e Fiorentina in tv

Inter, Roma e Fiorentina stanno preparando le finali europee, rispettivamente in Champions League, Europa League e Conference. Tutte le sfide si giocheranno in un'unica gara. La prima squadra italiana a scendere in campo sarà la Roma che giocherà mercoledì 31 maggio contro il Siviglia, il 7 giugno la Fiorentina affronterà il West Ham e il 10 giugno l'Inter il Manchester City.

Siviglia - Roma in tv

La finale di Europa League tra Siviglia e Roma si giocherà mercoledì 31 maggio a Budapest. L'incontro avrà inizio alle 21 e verrà trasmesso da Dazn, Rai Uno, Sky, Rai Play e Now Tv.

Fiorentina - West Ham in tv

La finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham si giocherà il prossimo 7 giugno all'Eden Arena di Praga. L'incontro avrà inizio alle 21 e verrà trasmesso su Sky, Now Tv, Dazn e in chiaro su Tv8.

Inter - Manchester City

La finale di Champions League tra Inter e Manchester City si giocherà il prossimo 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. L'incontro avrà inizio alle 21 e verrà trasmesso su su Canale 5 (in chiaro), Sky, Mediaset Infinity e Now tv.

