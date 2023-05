Il Cagliari è in semifinale dei play-off di serie B. Nel match valido come preliminare, la squadra sarda di Ranieri ha sconfitto il Venezia per 2-1 con una doppietta di Lapadula (di Pierini la rete dei lagunari). In semifinale gli isolani se la vedranno con il Parma. Andata martedì sera, ritorno sabato 3 giugno al Tardini.

