Play-off, il Südtirol nel finale fa suo il primo match: la Reggina esce di scena

Una rete di Daniele Casiraghi segnata all’89' fa proseguire il sogno al Südtirol di approdare in serie A. Davanti a 5.419 spettatori, record stagionale per il piccolo stadio Druso di Bolzano, il Südtirol ha sconfitto per 1 a 0 la Reggina nel turno preliminare dei playoff dei playoff di serie B. Ora gli altoatesini di mister Bisoli affronteranno in semifinale il Bari: andata lunedì 29 a Bolzano e ritorno venerdì 2 giugno al San Nicola.

Il Sudtirol, alla prima esperienza in serie B, è senza dubbio la rivelazione della stagione. Quella tra Sudtirol e Reggina è stata una partita molto combattuta sin dal fischio d’inizio. Le occasioni maggiori sono state degli ospiti, in particolare nel secondo tempo con Hernani, poi Canotto andato a cogliere il palo esterno, poi Gori che ha concluso di pochissimo a lato. Successivamente Canotto sbaglia a tu per tu con il portiere Poluzzi. Ad un minuto dal termine il tiro vincente da circa venti metri di Casiraghi che è valso il passaggio in semifinale.

Domani a Cagliari il secondo preliminari tra i padroni di casa ed il Venezia: la vincitrice giocherà martedì in casa contro il Parma già qualificato alla semifinale.

© Riproduzione riservata