Champions, Europa League e Conference: dove vedere le partite delle italiane in tv

Settimana di coppe europee per le squadre italiane. Tre le competizioni che vedranno protagoniste 5 compagini della Serie A: Inter e Napoli in Champions League; Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina e Lazio in Conference.

Champions League, dove vedere le italiane

In Champions, partite di andata degli ottavi per Napoli e Inter. La scorsa settimana, il Milan ha vinto 1-0 contro il Tottenham nella partita di andata. Eintracht-Napoli si giocherà martedì 21 febbraio alle ore 21 e sarà visibile su Sky e in chiaro su Canale 5. Il giorno dopo l'Inter ospiterà il Porto alle ore 21 e la partita verrà trasmessa su Amazon Prime Video. Le altre due partite di Champions in programma, Liverpool-Real Madrid e Lipsia-Manchester City, con inizio alle ore 21, potranno essere seguite su Sky.

Europa League, dove vedere le italiane

Juventus e Roma si giocano, giovedì 23 febbraio, il passaggio agli ottavi di Europa League. I bianconeri sono attesi in Francia, la Roma in Austria e anche in questi casi i match possono essere seguiti in tv. Nantes-Juventus (1-1 all'andata) inizierà alle 18,45 e potrà essere seguito su Sky, con live streaming su Sky GO e Now e in streaming anche su Dazn. Roma-Salisburgo (0-1 all'andata) inizierà alle 21 e potrà essere vista in chiaro su TV8 (canale 8 su digitale terrestre e Tivùsat, numero 125 della piattaforma Sky), su Sky Sport, con live streaming su Sky GO e Now e sempre in streaming su Dazn.

Conference League, dove vedere le italiane

Lazio e Fiorentina sono le due squadre impegnate in Conference League, nei match di ritorno. Cluj-Lazio (0-1 all'andata) che avrà inizio alle 18,45 sarà trasmessa su Sky e Now e in streaming su Dazn. Fiorentina - Braga (4-0 all'andata) avrà inizio sempre alle 18,45 e verrà trasmesso sui canali di Sky Sport e Now e in streaming su Dazn.

