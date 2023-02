Benevento, accordo con Stellone: subentrerà a Cannavaro

Manca solo l’ufficialità, ma l’accordo già è stato trovato. Sarà Roberto Stellone il nuovo allenatore del Benevento. Dopo l’esonero di ieri di Fabio Cannavaro e del direttore sportivo Pasquale Foggia, il presidente Oreste Vigorito non si è perso d’animo e ha chiamato subito l’ex attaccante di Torino e Napoli per cercare di centrare la salvezza. Il tecnico è atteso domani mattina in città per mettere tutto nero su bianco e per dirigere il primo allenamento dei giallorossi. Stellone vanta tanta esperienza in serie B e ha allenato piazze importanti come Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Reggina. Proprio con i calabresi l’ultima esperienza lo scorso anno dove da subentrato centrò la salvezza. Per il ruolo di direttore sportivo ancora non c’è nessuna novità. Tra i nomi che circolano nelle ultime ore è spuntato quello di Filippo Fusco.

© Riproduzione riservata