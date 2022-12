Venezia-Cosenza e Benevento-Cittadella le due partite "calde" per il Palermo

Spal-Palermo in programma domani pomeriggio alle 15:00 allo stadio Mazza di Ferrara sarà una delle tante gare che si disputeranno nel pomeriggio ed è valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie B. Un turno molto divertente che si aprirà alle 12:30 con il match fra Cagliari e Perugia che paradossalmente, vista la posizione degli isolani (deludente come quella del Palermo), si può definire un match salvezza a tutti i livelli.

A seguire alle ore 15 tante gare interessanti e tanti scontri importanti sia in chiave salvezza che in chiave promozione. Altro match per evitare la zona rossa dei playout è sicuramente Benevento-Cittadella così come Venezia–Cosenza, oltre alla gara dei rosanero a Ferrara. Il Como riceve in casa la Reggina e contro i ragazzi di Inzaghi proverà a prolungare il periodo di imbattibilità. Tutte le squadre dal dodicesimo al ventesimo posto si incroceranno fra di loro.

Tutte le compagini dai 19 punti a scendere si sfideranno in delicatissimi scontri salvezza. La capolista, il Frosinone, riceverà in casa un Pisa che dall’arrivo di D’Angelo non conosce la parola sconfitta. Scontro nelle zone alte dei playoff tra Brescia e Parma, quest’ultima reduce da una pesante sconfitta casalinga contro il Benevento.

© Riproduzione riservata