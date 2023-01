Penalizzazione Juve, i club tifosi in Sicilia preannunciano azioni di protesta: ecco quali

Protesta dei Juventus Club della Sicilia dopo la sentenza di penalizzazione di 15 punti in meno in classifica data dalla corte federale della Figc ai bianconeri, per il caso plusvalenze. Con un comunicato congiunto i club annunciano azioni contro la decisione: "A fronte dell'ennesima ingiustizia perpetrata in danni della nostra amata Juventus, oggi ci troviamo, nostro malgrado, a dover diramare questo comunicato, dopo riflessioni ampiamente valutate e ponderate, a differenza della frettolosa sentenza giustizialista, di una sommaria e lacunosa “giustizia” sportiva che tende a ledere la società Juventus, i nostri calciatori nella dignità professionale, noi tifosi nel cuore - di legge nel comunicato -. Si è deciso di punire in modo esemplare la Juventus infliggendo 15 punti di penalizzazione, in attesa di ulteriori provvedimenti che da qui in avanti, la giustizialista, “giustizia” sportiva, potrà ancora applicare in modo da escluderci dalle Coppe e, chissà cos'altro ancora. Decisioni inique e arbitrarie in spregio ai principi di un normale stato di diritto. Questo non è più sport".

I club annunciano anche le azioni che vogliono mettere in campo: "Per questo motivo invitiamo tutti i nostri soci ad una profonda riflessione che li porti a maturare la decisione di interrompere immediatamente ogni fonte di guadagno nell'indotto del sistema calcio. Disdette Pay Tv, abbonamenti, like e segui sui canali social della Federazione, della Lega Calcio - si legge -. Da parte nostra, Juventus Official Fan Club Siciliani, non promuoveremo da qui in avanti trasferte organizzate presso i settori ospiti delle altre società italiane, continuando a seguire la nostra squadra nel nostro stadio, in Europa e nelle nostre sedi".

© Riproduzione riservata