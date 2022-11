Furto da 200 mila euro in casa del calciatore Walace dell'Udinese

Furto da 200 mila euro, la notte scorsa a Pasian di Prato (Udine), nell’abitazione del calciatore brasiliano dell’Udinese, Walace, impegnato ieri sera nel match casalingo con il Lecce.

Secondo una ricostruzione, i ladri si sono impossessati di preziosi, vestiti griffati e di una collezione di orologi rari. Indagini in corso da parte del Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine.

Se in campo il centrocampista continua a essere uno dei migliori, anche nell’attuale flessione di risultati dell’Udinese, fuori dal terreno di gioco per Walace il periodo non è dei migliori: meno di un mese fa, mentre rincasava nel cuore della notte, era rimasto vittima di un incidente stradale nella quale la sua vettura si è ribaltata e ha preso fuoco, andando letteralmente distrutta. Il calciatore uscì illeso.

Intanto, è stata ritrovata ieri, nella tarda serata, l’auto rubata a Khvicha Kvaratskhelia, la nuova stella del Napoli. L’auto, rubata nell’area flegrea dove abita il georgiano, come riferiscono organi di stampa, è stata ritrovata dalla polizia a Trentola Ducenta, in provincia di Caserta. La Mini Cuontryman aveva a bordo un apparecchio elettronico che ne consente la localizzazione.

Il furto era avvenuto nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì, da ladri che si sono intrufolati nel parco dove abita Kvaratskhelia e hanno rubato l’auto su cui l’asso azzurro ha sporto denuncia alla polizia di Pozzuoli, portando poi al ritrovamento.

