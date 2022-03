Incubo Italia, il ct Mancini: «Delusione troppo grande». Jorginho: «Quei rigori...»

«Come a luglio è stata la cose più bella accadutami a livello personale questa è la più grande delusione. Stasera è successa una cosa incredibile. Non dovevamo esserci. La partita abbiamo fatto di tutto per vincerla, ma certe gare sono così....» Lo ha detto il ct dell’Italia, Roberto Mancini, ai microfoni Rai dopo l’eliminazione con la Macedonia. «Il gol al 90’ sembra fosse stato apposta. Non so cosa dire. Mi spiace molto per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per parlarne. Comunque sono sicuro che la squadra ne abbia uno grande».

«È difficile da spiegare, c’è grande delusione, siamo distrutti - ha detto il capitano azzurro, Giorgio Chiellini -. Ci è mancato segnare ma non siamo stati presuntuosi. Ci è mancato di sicuro qualcosa, abbiano pagato errori fatti da settembre in poi. Sono orgoglioso dei miei compagni. Dobbiamo ripartire e spero che Mancini resti, c’è bisogno di lui per farlo». Non si dà pace nemmeno Jorginho: «Fa tanto male. È un dispiacere enorme. Trovare risposte ora è difficile, sono ancora incredulo. L’impegno non è mancato abbiamo sempre dominato le partite purtroppo la realtà è che non siamo riusciti a concludere. Gli altri hanno trovato dei gol che prima ci capitava di prendere. I rigori sbagliati? Li ricorderò per tutta la vita, e fa male».

«La delusione è grande, abbiamo dominato e avevamo l’obbligo di vincere - ha detto Marco Verratti -. Bisogna far gol, siamo superiori, dovevamo essere cinici e non dovevamo portarla al recupero sullo 0-0 perché basta una palla metà e metà per chiuderla. Per noi è l'incubo più grande, stiamo parlando di un disastro, passare dalle stelle alle stalle è dura dopo l’Europeo». Resta l’orgoglio di quanto fatto la scorsa estate: «Con i miei compagni ho vissuto tanti momenti felici, la scorsa estate siamo stati felici e resto fiero di questa squadra. Uscendo da quella porta, tutti sanno di aver dato il massimo. Ma dobbiamo anche farci domande con l'obiettivo di migliorare».

© Riproduzione riservata