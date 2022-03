Il Catania vince ad Avellino, pari tra Potenza e Paganese

Doppio recupero per la 29esima giornata del girone C di serie C. Al Partenio successo di misura (1-0) del Catania sull'Avellino, grazie alla rete di Sipos al 63'. La sfida del "Viviani", invece, finisce 1-1 fra Potenza e Paganese.

CLASSIFICA:

Bari 71 punti; Catanzaro 61; Avellino 56; Virtus Francavilla, Monopoli 55; Palermo 53; Foggia 50; Turris 45; Latina 44; Catania, Picerno, Monterosi 43; Juve Stabia 42; Campobasso 40; Taranto 36; Acr Messina 33; Potenza 32; Paganese 31; Fidelis Andria 28; Vibonese 19. Campobasso, Taranto due gare in meno Monopoli, Palermo, Picerno, Turris una gara in meno Foggia 2 punti di penalizzazione Catania 4 punti di penalizzazione.

