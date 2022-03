Qualificazioni mondiali 2022: regolamento dei playoff e il calendario

Dal 24 marzo iniziano i playoff per decretare le ultime tre nazionali europee che parteciperanno ai Mondiali in Qatar da 21 novembre al 18 dicembre. L'Italia sarà impegnata nella semifinale con la Macedonia del Nord, partita che si gioca al Renzo Barbera di Palermo, e in caso di successo affronterà la vincente di Portogallo-Turchia.

Il regolamento dei play off

Undici squadre (è stata esclusa la Russia) si contendono tre posti per partecipare ai prossimi Mondiali: si tratta delle 10 seconde classificate nei gironi di qualificazione più le due migliori della scorsa Nations League (Austria e Repubblica Ceca). Le partite verranno giocate tra giovedì 24 e martedì 29 marzo, due gare ad eliminazione diretta (semifinali e finale con eventuali supplementari e rigori) che decreteranno le ultime 3 qualificate per la rassegna iridata che si terrà il prossimo inverno in Qatar.

Le squadre che giocheranno i play off

Le squadre impegnate nei play off sono Austria, Galles, Italia, Macedonia del Nord, Portogallo, Repubblica Ceca, Scozia, Svezia, Turchia e Ucraina. La Polonia è già in finale per l'esclusione della Russia.

Le partite di semifinale e finale

PERCORSO A

Semifinali

Scozia-Ucraina - posticipata

Galles-Austria - giovedì 24 marzo alle 20.45

Finale

Scozia/Ucraina Vs Galles/Austria - data da destinarsi

PERCORSO B

Semifinali

Russia-Polonia* Non si giocherà: Polonia già in finale per esclusione della Russia

Svezia-Repubblica Ceca - giovedì 24 marzo alle 20.45

Finale

Polonia Vs Svezia/Repubblica Ceca - martedì 29 marzo alle 20.45

PERCORSO C

Semifinali

Italia-Macedonia del Nord - giovedì 24 marzo alle 20.45 (stadio Barbera Palermo)

Portogallo-Turchia - giovedì 24 marzo alle 20.45

Finale

Italia/Macedonia del Nord Vs Portogallo/Turchia - martedì 29 marzo alle 20.45

