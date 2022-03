Juventus fuori dalla Champions, Allegri rilancia: «Aspettate a farci il funerale»

«Ai ragazzi non si può rimproverare nulla, è stata una delle migliori partite in Europa. C'è stato un episodio a rompere gli equilibri»: Massimiliano Allegri commenta così l’eliminazione della sua Juve agli ottavi di Champions.

«Siamo delusi e amareggiati - aggiunge dopo la sconfitta per 0-3 contro il Villarreal - ma non era assolutamente scontato passare il turno: chi lo pensa lo fa per disonestà intellettuale, io non ci posso fare niente». I cambi sono sembrati tardivi, «Ma avevo Dybala che ha fatto due allenamenti - la spiegazione dell’allenatore - e stavo già preparando il suo ingresso in campo al posto di Morata poco prima del rigore, poi saremmo dovuti rimanere più sereni perché c'erano ancora 12-13 minuti per recuperare anche se non era semplice».

Nuova disfatta europea per la Juventus, il Villarreal vince allo Stadium 3-0 Alvaro Morata tenta un colpo di testa Un’incornata di Dusan Vlahovic Vlahovic non riesce a superare Raul Albiol Vlahovic le ha provate tutte ma senza fortuna Adrien Rabiot in acrobazia La delusione di Vlahovic per la traversa colpita Mario Gaspar segna su rigore il gol dell’1-0 Pau Torres esulta dopo aver segnato il gol del 2-0: alle sue spalle la delusione dei bianconeri Tifosi del Villarreal Un’altra Champions che sfuma L’amarezza di Danilo e Rabiot

Adesso c'è bisogno di ripartire: «Dobbiamo switchare subito, domenica c'è il campionato e serve vincere perché altrimenti si rovina il lavoro di tre mesi - aggiunge Allegri in vista dell’impegno contro la Salernitana - e aspettate prima di farci il funerale: siamo in lotta per il quarto posto e ci giochiamo una finale di Coppa Italia, lavoriamo per vincere ma non è che lo fai semplicemente perché ti chiami Juve».

Ad andare avanti è il Villarreal di Emery: «Abbiamo eliminato una delle favorite alla vittoria finale - dice l’allenatore degli spagnoli -, questo club mi dà la possibilità di svolgere il lavoro nelle condizioni migliori: dopo aver vinto l’Europa League, adesso voglio godermi la Champions ed è un risultato importante per tutti». E sul valore del calcio italiano: «Ci sono squadre molto buone come l'Atalanta, la Juve, l’Inter e il Milan - riflette Emery - è sempre a livelli alti, anche se ognuno vive le sue epoche migliori: a turno, ognuno in Europa ha il proprio momento».

Anche il portiere Rulli esprime tutta la sua gioia: «È una notte da festeggiare tutti insieme, è una vittoria che rimarrà nella storia - commenta dopo aver ricevuto il premio di migliore in campo -. La Juve era favorita, ma sul campo l’abbiamo portata a casa noi».

