La Sampdoria... Quaglia, doppietta all'Empoli

La Sampdoria torna a vincere battendo l’Empoli 2-0 nel segno di Fabio Quagliarella, che ritrova il posto da titolare realizzando una doppietta a distanza di 139 giorni dall’unico gol che aveva messo a segno fin qui (con l’Udinese il 3 ottobre 2021). Tre punti preziosi per i blucerchiati, che si portano momentaneamente a +5 sulla zona retrocessione; nona gara senza successi in campionato invece per i toscani, ancora a secco nel 2022. La prima occasione del match capita al 7’ alla formazione ospite, ma Zurkowski calcia alle stelle dopo un controllo di Pinamonti sul cross di Cutrone. A ridosso del quarto d’ora invece i blucerchiati sbloccano con Quagliarella, che riceve da Candreva e con un diagonale di destro fulmina Vicario per l’1-0. Bajrami al 24’ spreca una buona chance per il pareggio tirando addosso a Falcone, poi al 29’ arriva il raddoppio della Samp ancora con Quagliarella, stavolta bravo a controllare un cross di Bereszynski e girare in rete la palla del 2-0. Nella ripresa la squadra di Giampaolo tenta di addormentare il match abbassando molto i ritmi, concedendo rare occasioni all’Empoli per tornare in partita. Una capita sulla testa di La Mantia al 73’, ma l’attaccante viene murato da un intervento provvidenziale di Colley. Nel finale succede poco altro.

