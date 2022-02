Il Torino frena la Juve, il derby della Mole finisce in pari

Un ottimo Torino frena la Juventus 1-1 nel derby della Mole, costringendo la squadra di Massimiliano Allegri al terzo pareggio nelle ultime quattro gare. Al vantaggio di De Ligt risponde Belotti, che ritrova il gol dal lontano 30 ottobre 2021. Torna a smuovere la classifica la formazione di Ivan Juric, brava a lasciarsi alle spalle gli ultimi due ko con una prestazione solida e di carattere.

Avvio di grande personalità da parte dei granata che, dopo un tentativo debole di Mandragora, sfiorano il vantaggio al 9' sull'asse Brekalo-Belotti, con il 'gallò che si vede negare il gol da una deviazione provvidenziale di Szczesny prima di colpire a porta vuota.

Dall’altra parte però, al primo affondo, i bianconeri colpiscono: corner di Cuadrado, stacco perentorio di De Ligt sul secondo palo e palla in fondo al sacco per l’1-0 al 13'. La gara resta comunque equilibrata, ma priva di altre particolari emozioni almeno fino all’intervallo. Nella ripresa il Toro torna in campo con il giusto piglio e al 62' trova il gol dell’1-1 con Belotti, che gira al volo di mancino sul cross perfetto di Brekalo sorprendendo Szczesny. La Juve prova a reagire ma non lo fa con la giusta cattiveria, accelerando le operazioni solo nel recupero: l’ultima occasione ce l’ha Mckennie, ma il centrocampista viene murato dalla difesa granata.

© Riproduzione riservata