La Roma si salva, pari rocambolesco col Sassuolo

La Roma si salva al 94’ e torna da Reggio Emilia con un punto quasi insperato. Decisivo il colpo di testa di Cristante, dopo che Traore e un autogol di Smalling (con collaborazione di Rui Patricio) avevano ribaltato il momentaneo vantaggio di Abraham su rigore.

Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Mourinho, che sale a quota 40 punti in classifica ma rischia di veder minate definitivamente le speranze di quarto posto. In un primo tempo molto equilibrato e giocato su buoni ritmi, oltre ad una palla gol fallita da Afena-Gyan a tu per tu con Consigli, sono da segnalare le due reti annullate a Traore e Abraham. L’attaccante del Sassuolo viene punito per un fallo di mano prima della conclusione a rete, per la Roma invece influente il fuorigioco attivo di Mancini nell’azione che porta al gol del centravanti inglese. Proprio allo scoccare del 45’, però, arriva l’episodio che sblocca la gara a favore dei giallorossi: Chiriches colpisce di mano in area su cross di Vina, Guida fischia giustamente il rigore e dal dischetto va a sorpresa Abraham che, su gentile concessione di Oliveira, realizza l’1-0 ospite.

Ad inizio ripresa gli emiliani trovano l’immediato 1-1 grazie ad un clamoroso errore di Rui Patricio, che non controlla un cross di Traore sporcato da Smalling, poi al 73’ il Sassuolo ribalta tutto con lo stesso Traore, bravo a sorprendere Karsdorp sul cross di Berardi e fulminare il portiere per il 2-1. Il doppio giallo rimediato da Ferrari costringe il Sassuolo all’inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora, così i disperati assalti della Roma trovano fortuna al 94’, quando un colpo di testa di Cristante su corner di Veretout varca la linea di porta e scrive il 2-2 finale.

