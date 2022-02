Diavolo di un Milan, stende la Samp e si prende la vetta

Al Milan basta un gol di Leao per battere la Sampdoria 1-0 e prendersi la vetta solitaria della classifica, scavalcando in un colpo solo Inter (che ha una gara ancora da recuperare) e Napoli. Tornano a perdere invece i blucerchiati, che non riescono a dar seguito all’ultima bella vittoria con il Sassuolo, restando momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione. Otto minuti sul cronometro e i rossoneri sbloccano subito il risultato con un imprendibile Rafael Leao, che scappa a sinistra sul lancio perfetto di Maignan, brucia Bereszynski in velocità e fulmina Falcone per l’1-0.

Dopo un’avvio a buoni ritmi il match si affievolisce un pò, e soltanto al 44' il Milan si fa rivedere pericolosamente con Messias, il cui mancino dal limite è respinto molto bene dal portiere. Nella ripresa i padroni di casa sfiorano il raddoppio anche al 60', quando il neo entrato Rebic offre al centro per Giroud, che si coordina per la rovesciata trovando la parata di Falcone. La Samp resta in partita ma non riesce a portare grandi pericoli dalle parti di Maignan, mentre in un confuso finale i rossoneri avrebbero più volte la chance per chiudere la gara, peccando però di poca lucidità negli ultimi metri di campo. Al triplice fischio fa comunque festa la squadra di Pioli insieme alla Milano rossonera.

© Riproduzione riservata