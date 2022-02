Dietrofront all'Akragas, il tecnico Anastasi resta alla guida della squadra biancazzurra

Dietrofront all'Akragas. Il club che milita nel campionato siciliano di Eccellenza, dopo le dimissioni del presidente Sonia Giordano, presentate lo scorso gennaio, ha annunciato ieri (2 febbraio) in una nota l'addio alla panchina biancazzurra dell'allenatore Giuseppe Anastasi per motivi strettamente familiari. Il tecnico sarebbe rimasto in organico con un altro incarico. Il giorno dopo la nuova comunicazione con il passo indietro di Anastasi che rimane sulla panchina della società agrigentina.

I giocatori: "Noi responsabili di alcune prestazioni sottotono"

"I giocatori dell'Akragas - si legge in una nota - hanno chiesto alla Società e a mister Anastasi di trovare una soluzione alle problematiche sorte nelle ultime ore e provare a continuare tutti insieme verso l'obiettivo del salto di categoria. La squadra - si legge in una nota corredata da un video dei giocatori - si è assunta anche la responsabilità di alcune prestazioni sottotono. È stata trovata alla fine un'intesa e mister Anastasi, nonostante le difficoltà logistiche e familiari, continuerà a guidare la squadra biancoazzurra".

Domenica 6 febbraio la trasferta a Marineo

L'Akragas, inserito nel girone A di Eccellenza, in campionato è reduce dalla vittoria casalinga di misura ai danni della Nissa. In classifica occupa la seconda posizione con 16 punti alle spalle della capolista Canicattì distante nove lunghezze. Nel prossimo turno (domenica 6 febbraio) l'Akragas, in attesa di conoscere il nome del nuovo allenatore che siederà in panchina, ha in programma la trasferta di Marineo nella gara contro la formazione locale dell'Oratorio S.Ciro e S.Giorgio (27 punti). Quest'ultima ha svolto qualche settimana fa un allenamento congiunto e una partitella con il Palermo di Silvio Baldini.

