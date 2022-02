Vincono Bari e Turris, il Catania pareggia 1-1 ad Andria

Il Catania non va oltre l'1-1 esterno. I rossazzurri pareggiano sul terreno di gioco della Fidelis Andria: al vantaggio dei pugliesi con Risolo al 6' del primo tempo, ha fatto seguito il pareggio degli etnei con il gol di Russotto. Piccolo passo in avantui per la squadra di Francesco Baldini che sale al tredicesimo posto con 26 punti. In vetta non si arresta la marcia del Bari che grazie all'autogol di Verde vince sul campo del Monterosi e si porta a quota 51, ormai imprendibile.

Il Catanzaro vince 2-0 col Picerno

Nell'attesa sfida tra Monopoli e Turris, giocata in casa dei pugliesi, acciuffa la vittoria in extermis la formazione campana con l'autogol di Sbraga in pieno recupero. Al 6' la Turris sblocca il punteggio con la rete di Pavone, al 28' della ripresa il pareggio dei padroni di casa con Borrelli. In classifica il Monopoli resta al secondo posto solitario, la Turris è quarta con 39 punti al fianco di Catanzaro e Avellino. I giallorossi calabresi vincono 2-0 sul Picerno (gol di Biasci e Sounas) . I biancoverdi irpini giocano domani (ore 18) il derby casalingo contro la Juve Stabia.

Colpo esterno del Latina, il Campobasso pareggia a Taranto

Colpo esterno del Latina. I pontini di Di Donato vincono 2-1 in casa della Paganese. Carletti ed Ercolano le reti degli ospiti dopo il momentaneo vantaggio dei campani con Tommasini. Ancora una vittoria esterna: la Virtus Francavilla supera 2-1 in casa la Vibonese e sale terzo posto solitario. Per i pugliesi le reti di Mariorini e Tchetchua. In mezzo il pareggio dei calabressi con Curiale. Il Campobasso, prossimo avversario del Palermo, non va oltre l'1-1 allo "Iacovone" di Taranto. Immediato il vantaggio dei pugliesi con Giovinco, nella ripresa (16′) il pari dei molisani con Emmausso. Domani (giovedi 3 febbraio) si gioca il secondo posticipo: il Potenza ospita il Foggia.

Classifica: Bari 51 punti; Monopoli 42; Virtus Francavilla 40; Turris, Avellino, Catanzaro 39; Palermo 38;

Taranto 33; Latina 32; Foggia 31; Picerno, Juve Stabia 30; Catania, Campobasso 26; Monterosi 24; Paganese 22; Acr Messina 19; Fidelis Andria 18; Potenza, Vibonese 15.

Avellino, Juve Stabia, Potenza e Foggia una gara in meno

Catania e Foggia due punti di penalizzazione

