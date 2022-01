Coronavirus, Leo Messi positivo insieme ad altri 3 compagni del Psg

Anche Leo Messi è stato contagiato dal Covid. L'annuncio arriva dal Paris Saint-Germain attraverso un comunicato ufficiale pubblicato questa mattina e in cui spiega che oltre al fuoriclasse argentino, altri 3 tesserati della squadra francese hanno contratto il virus.

"I 4 giocatori risultati positivi al Covid-19 - si legge nella nota - sono Leo Messi, Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala. Attualmente sono in isolamento e sono soggetti all'apposito protocollo sanitario".

L'avventura parigina per Messi non può ancora dirsi fortunata. Il capitano della nazionale argentina la scorsa estate ha lasciato il Barcellona e si è trasferito al Paris Saint Germain, che ha così formato il tridente delle meraviglie con Neymar e Mbappé. In Ligue 1 il Psg è in testa alla classifica pur non mostrando un gioco brillante, in Champions si è qualificato, superando la fase a gironi come seconda alle spalle del City ed ha pescato il Real Madrid agli ottavi di finale.

Messi fino a questo momento sta deludendo le aspettative con la sua media gol più bassa dal 2004-2005, sua prima stagione da professionista. Nella Liga aveva una media di un gol ogni 150 minuti, in Francia dall'inizio del campionato ha segnato una sola rete, con una media di un gol ogni 865 minuti, tanto che è fuori dalla top 100 della classifica marcatori.

