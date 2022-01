Cambia lo staff tecnico della Roma, il palermitano Salvatore Foti è il nuovo vice allenatore

C'è un pò di Sicilia nella Roma targata Josè Mourinho. Il palermitano Salvatore Foti è il nuovo vice allenatore del club giallorosso e prende il posto di Joao Sacramento che ha interrotto il rapporto di lavoro con la società capitolina. "Termino un ciclo di due anni al fianco di mister Mourinho, cosa che mi riempie d'orgoglio - ha detto Sacramento su Instagram -. Lavorare con lui è stato un sogno diventato realtà. ti sarò eternamente grato mister, ti auguro il meglio".

Ex attaccante di Venezia e Sampdoria

Foti, ex attaccante classe ‘88, è cresciuto nelle giovanili dell'Acireale, poi approda al Venezia e nell'estate 2005, dopo il fallimento della squadra veneta, si trasferisce alla Sampdoria. In carriera ha giocato 144 partite segnando 27 reti distribuite tra i campi della Serie A, della Serie B e della Lega Pro. Una presenza anche con gli svieri del Chiasso. Bloccato da un lungo infortunio al ginocchio, nel febbraio 2015 passa in prestito breve al Balerna, militante in Seconda Lega Regionale. Dopo il ritorno al Chiasso finisce svincolato, e nel gennaio 2016 abbandona il calcio giocato a causa dei postumi degli infortuni subiti a Lecce. È stato convocato nelle Nazionali giovanili italiane in 28 occasioni giocando 25 partite e segnando 10 gol. Nel 2016 ha fatto parte dello staff dell'allenatore Marco Giampaolo alla Sampdoria e poi ha seguito il tecnico al Milan e al Torino.

© Riproduzione riservata