Coppa d’Africa: i 25 "italiani" che andranno in Camerun. Ecco chi sono

Dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022 va in scena la Coppa d'Africa. Sono 25 in tutto i calciatori impegnati in Camerun e tra le squadre di club più penalizzate perchè dovranno fare a meno di vari giocatori ci sono il Milan e il Napoli. I partenopei dovranno fare a meno di ben 4 calciatori.

Bologna: Musa Barrow (Gambia), Ibrahima Mbaye (Senegal); Cagliari: Diao Keita Baldè (Senegal); Fiorentina: Sofyan Amrabat (Marocco); Lazio: Jean Daniel Akpa Akpro (Costa d'Avorio); Milan: Franck Kessie (Costa d'Avorio), Ismael Bennacer (Algeria), Fodè Ballo-Tourè (Senegal); Napoli: André Zambo Anguissa (Camerun), Kalidou Koulibaly (Senegal), Adam Ounas (Algeria), Victor Osimhen (Nigeria); Roma: Amadou Diawara (Guinea), Ebrima Darboe (Gambia), Felix Afena-Gyan (Ghana); Salernitana: Wajdi Kechrida (Tunisia), Lassana Coulibaly (Mali); Sampdoria: Omar Colley (Gambia); Sassuolo: Hamed Junior Traorè (Costa d'Avorio), Jeremie Boga (Costa d'Avorio); Spezia: Ebrima Colley (Gambia); Torino: Ola Aina (Nigeria); Venezia: Tyronne Ebuehi (Nigeria), David Okereke (Nigeria); Verona: Martin Hongla (Camerun).

Costa d'Avorio, Gambia e Nigeria le nazionali che "toglieranno" più calciatori al campionato italiano. Osimeh dovrebbe recuperare in tempo dal brutto infortunio rimediato contro l’Inter ed essere presente in Camerun: per lui 18 presenze e 10 gol con la maglia della sua nazionale.

