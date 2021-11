Vittoria di rigore per la Juve, Bonucci fa centro due volte e affonda la Lazio

La Juventus si prende una vittoria pesantissima e di gran carattere nel big match contro la Lazio. All’Olimpico finisce 2-0 grazie alla doppietta di rigore firmata da Bonucci. Un successo fondamentale che permette ad Allegri di agganciare Sarri al quinto posto della classifica a quota 21 punti, rianimando le speranze di risalita dei bianconeri.

Più convinto l’avvio di gara dei biancocelesti, che partono con il piede sull’acceleratore portando molta pressione nella metà campo ospite. Gli ospiti invece sembrano più contratti e al 13’ sono costretti subito al primo cambio per l’infortunio di Danilo. Allo scoccare del 20’, però, alla prima discesa in area laziale, Morata viene steso da Cataldi e si conquista un rigore assegnato dopo un consulto al Var. Vista l’assenza di Dybala, dal dischetto va Bonucci che realizza il vantaggio juventino. La reazione della Lazio c’è ma in termini di carattere e non di occasioni da gol, con la Juve che invece sfiora il raddoppio a ridosso dell’intervallo con Morata, che si coordina per la mezza rovesciata mettendo alto da pochi passi.

Ad inizio ripresa è ancora la squadra di Allegri a spaventare i padroni di casa con Kulusevski prima e Bonucci poi, ma la Lazio si salva. Senza un riferimento lì davanti, però, la squadra di Sarri non riesce a contrattaccare e neanche Muriqi, una volta entrato in campo, riesce a dar profondità alla squadra. Nel finale arriva così un altro episodio per il raddoppio bianconero: Chiesa salta Reina in uscita, ma il portiere spagnolo nel tentativo di recuperare la posizione lo colpisce in area sulle gambe procurando il secondo rigore agli ospiti. Dal dischetto va ancora Bonucci, il risultato è lo stesso del primo tempo e la Juve chiude i conti sul 2-0.

