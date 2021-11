L'Atalanta si scatena: 5-2 allo Spezia e aggancio al terzo posto

L’Atalanta riprende il cammino in campionato vincendo in casa contro lo Spezia per 5-2. Un successo in rimonta per la squadra di Gasperini, passata in svantaggio con il gol di Nzola (doppietta nel finale) e brava a ribaltare tutto con la doppietta di Pasalic e i sigilli di Zapata, Muriel e Malinovskyi.

I nerazzurri salgono a quota 25 punti agguantando momentaneamente l’Inter al terzo posto. La gara si sblocca dopo una dozzina di minuti dal fischio di inizio, ma a passare inaspettatamente in vantaggio sono i liguri: Verde calcia in porta, Musso ci mette la manona facendo impennare la sfera che rimbalza sulla traversa e finisce sui piedi di Nzola, bravo a controllare e fulminare il portiere bergamasco. La reazione della Dea non tarda ad arrivare e al 18' porta subito al gol dell’1-1, realizzato sotto porta da Pasalic dopo la solita grande giocata di Zappacosta sulla corsia destra. Al 34' arriva l’episodio che permette all’Atalanta di ribaltare il discorso: Maehle calcia in porta trovando la deviazione di braccio di Sala, punita da arbitro e Var dopo l’on field review. Zapata prima sbaglia, poi segna sulla ripetizione del penalty per invasione in area di un difensore. Prima dell’intervallo arriva anche il tris nerazzurro con la doppietta di Pasalic, servito alla perfezione da Zapata dopo un contropiede fulmineo. Nella ripresa lo Spezia prova con orgoglio a restare in partita, tentando di riaprila con Nzola e Maggiore, ma nel finale ci pensano i neo entrati Muriel e Malinovskyi ad incrementare il vantaggio chiudendo anticipatamente il match. Nel recupero arriva l’inutile doppietta di Nzola che fissa il risultato sul 5-2.

© Riproduzione riservata