L'Inter si avvicina alla vetta, il ciclone Vlahovic spazza via lo Spezia

L’Inter torna a vincere anche a San Siro battendo l’Udinese per 2-0. Decisiva la doppietta di Joaquin Correa, la seconda da quando veste la maglia nerazzurra, la quarta nelle ultime volte in cui è andato a segno. La squadra di Inzaghi sale a quota 24 punti in classifica, accorciando momentaneamente a -4 su Milan e Napoli, impegnate più tardi con Roma e Salernitana. Nulla da fare per i friulani di Gotti, all’ottava gara di fila senza successi. Buono l’atteggiamento iniziale dei bianconeri, che spaventano Handanovic dopo 5 minuti con il tentativo di Stryger Larsen terminato centrale. Con il passare dei minuti però crescono i padroni di casa e creano almeno un paio di palle gol nitide: la più grande al 13' sulla ripartenza guidata da Correa e conclusa da Barella, respinto da un attento Silvestri, bravo anche più tardi sempre su un tiro del centrocampista nerazzurro, il più attivo dei suoi. Al 36' si fa vedere anche Ranocchia con una spizzata di testa che stava per favorire Dzeko, falloso nel tentativo di ribadire in rete. Nella ripresa continua la spinta della squadra di Inzaghi e allo scoccare dell’ora di gioco arriva il gol che rompe l’equilibrio: la firma è quella del Tucu Correa, che dopo un primo tempo troppo in ombra, s'inventa la giocata che vale l’1-0. Non è finita qui, perchè una manciata di minuti più tardi, l’attaccante ex Lazio realizza la sua doppietta personale sfruttando l’assist di Dumfries. L’Inter sfiora più volte il tris, ma nel finale l’Udinese con un sussulto d’orgoglio va vicina a riaprirla, segnando con Deulofeu il possibile 2-1 annullato per fuorigioco precedente di Udogie.

La Fiorentina vola

La Fiorentina travolge 3-0 lo Spezia con l’uragano Vlahovic e torna a vincere dopo il ko nell’infrasettimanale. Il serbo fa tripletta e guida i suoi alla sesta vittoria stagionale, raggiungendo la Lazio al sesto posto a quota 18 punti in classifica. Bianconeri che invece restano terzultimi in zona retrocessione. I viola fanno la partita seppur si facciano vedere a fatica dalle parti di Provedel, che compie il primo intervento rilevante al 36' sul tentativo di Sottil da posizione defilata.

Genoa e Venezia vanno in bianco

Genoa e Venezia non vanno oltre uno 0-0 nello scontro salvezza dell’11 giornata. Rossoblu che restano quartultimi a quota 8 punti, mentre la squadra di Zanetti resta appena una lunghezza sopra in classifica. Non succede moltissimo nel primo tempo di Marassi: al 5' il primo squillo è di Busio, che calcia con il destro mancando di poco lo specchio della porta e il vantaggio ospite. Poco più tardi risponde Destro dall’altra parte, prima che Galdames impegni Romero con una conclusione dal limite dell’area.

Colpo Empoli a Sassuolo

Dopo lo straordinario successo in casa della Juve a tempo scaduto, il Sassuolo si fa rimontare proprio all’ultimo secondo dall’Empoli, che passa al Mapei 2-1 con un clamorosa rimonta grazie al gol di Zurkowski al 92', dopo che Pinamonti aveva pareggiato l’autogol di Tonelli. La squadra di Andreazzoli sale a 15 punti in classifica scavalcando proprio gli avversari di giornata e agguantando la Juventus. La prima vera occasione da gol ce l’hanno gli ospiti al 25' con Pinamonti, che calcia da posizione defilata colpendo un palo clamoroso. Una decina di minuti più tardi, dall’altra parte, è Traore che ha sui piedi la palla del vantaggio, ma davanti a Vicario si lascia murare dal portiere.

