Tre punti sofferti per il Milan: i rossoneri battono lo Spezia nel finale, esordio con gol per Maldini

Il Milan vince anche in casa dello Spezia 2-1 e si prende momentaneamente la vetta della classifica, salendo a quota 16 punti. Decide il sigillo di Brahim Diaz nel finale, dopo che Verde (con deviazione di Tonali) era riuscito ad agguantare l’iniziale vantaggio di Daniel Maldini. Prima storica rete in carriera per il classe 2001 rossonero, che riesce a scrivere il suo nome nei tabellini di tutti i tempi dopo il nonno Cesare e il papà Paolo, dando seguito alla longeva generazione dei Maldini in Serie A. Non succede tantissimo nel primo tempo del Picco, fatto di tanto equilibrio e lotta in mezzo al campo, ma senza particolari emozioni.

Soltanto nel finale di frazione, proprio a pochi istanti dall’intervallo, i bianconeri hanno una clamorosa chance in ripartenza scaturita da una lettura sbagliata di Giroud: Maggiore, Gyasi e Nzola scappano in superiorità numerica contro la difesa rossonera, nessuno dei tre però calcia in porta e il Milan si salva grazie a Tomori. Dopo un primo tempo in ombra, senza tiri in porta, la squadra di Pioli inizia la ripresa con un altro piglio e al 48' la sblocca: Kalulu crossa da destra, Daniel Maldini colpisce imperiosamente di testa e segna un gol storico. Una decina di minuti più tardi i rossoneri vanno ad un passo dal raddoppio con il neo entrato Rafael Leao, che s'inventa un tiro a giro da posizione defilatissima colpendo un palo clamoroso.

Lo Spezia però non si lascia intimorire e dall’altra parte fallisce la grande chance del pareggio con Maggiore, impreciso sotto porta dopo un cross da sinistra di Bastoni. 1-1 ligure che arriva comunque all’80' grazie allo sfortunato autogol di Tonali, che devia in maniera decisiva un tiro non irresistibile di Verde. Il Milan non ci sta e nel finale, grazie ad un altro cambio azzeccato di Pioli, torna avanti e si va a prendere i 3 punti. Saelemaekers inventa, Brahim Diaz conclude e firma il 2-1 con cui si chiude il match. AGI

