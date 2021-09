Mancini rimane bloccato in autostrada a mezzanotte: "Chiusa senza segnalazioni. Vergognatevi!"

Post-partita complicato ieri sera per il ct azzurro Roberto Mancini dopo la vittoria per 5-0 sulla Lituania nelle qualificazioni mondiali.

Il tecnico jesino, infatti, è rimasto bloccato in autostrada mentre tornava a casa e sui social si è sfogato, con tanto di video della sua disavventura: "Queste sono le autostrade italiane - ha scritto in una story su Instagram - Arrivi a mezzanotte dalla A7 allo svincolo A26 e trovi l’autostrada chiusa senza un cartello che segnala la chiusura. Vergognatevi, ma in tanti dovete vergognarvi".

