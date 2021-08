La Lazio va ad Empoli e si affida a Felipe Anderson accanto a Immobile

«Pronto per domani». Lo scrive sui suoi profili social Lucas Leiva, uno dei punti fermi della nuova Lazio di Maurizio Sarri che debutterà in campionato domani alle 20.45 sul campo dell’Empoli di Andreazzoli.

Correa no, Pedro potrebbe subentrare

Qualche assenza forzata e qualche dubbio per il tecnico toscano, soprattutto nel tridente. Sarri ha offerto indicazioni su Pedro («Può fare uno spezzone») e Correa («Non è in condizione mentale per giocare le partite»). Salgono così le quotazioni del giovane Raul Moro che potrebbe partire nel tridente con Immobile e Felipe Anderson, che ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste ha parlato del suo momento: «Mi sento più forte, sia fisicamente che mentalmente: ho imparato dalle difficoltà e sono migliorato come uomo e calciatore. Se stai bene con te stesso, stai bene anche in campo: è tutta una conseguenza. Mi sento pronto perché questa è la miglior fase della mia vita». Fra i tre di centrocampo non dovrebbe esserci dall'inizio Luis Alberto. «Lo spagnolo - spiega Sarri - ha avuto degli acciacchi fisici, ma in questa settimana si è allenato regolarmente. Akpa Akpro è sottovalutato, non è raffinato ma ha tante qualità».

Andreazzoli indeciso su Cutrone

Ultima seduta pomeridiana anche per l’Empoli di Aurelio Andreazzoli prima dell’esordio con la Lazio. Il tecnico punterà sul 4-3-1-2, classico marchio di fabbrica. Tanti nuovi acquisti in campo dal primo minuto, soprattutto in difesa. In porta toccherà a Vicario, in difesa spazio sulle corsie laterali ai nuovi arrivati Stojanovic e Marchizza. Al centro del reparto arretrato invece dovrebbe toccare ad Ismajli assieme a Romagnoli. A centrocampo in regia spazio a Stulac assieme a Ricci e Bandinelli. Bajrami dovrebbe avere spazio sulla trequarti con Mancuso in avanti insieme al nuovo acquisto Patrick Cutrone. Se Cutrone non iniziasse dal primo minuto, Bajrami in quel caso andrebbe a fare la punta assieme Mancuso e con Haas nel ruolo di trequartista, esperimento provato nel match di Coppa Italia col Vicenza. Unico indisponibile, Parisi, ancora alle prese con i postumi di un infortunio al perone subito nell’ultima di campionato della scorsa stagione.

Probabili formazioni, arbitro, tv

EMPOLI

(4-3-1-2)

13 Vicario

30 Stojanovic, 34 Ismajli, 6 Romagnoli, 3 Marchizza

28 Ricci, 5 Stulac, 25 Bandinelli

10 Bajrami

7 Mancuso, 9 Cutrone

A disposizione: 1 Brignoli, 22 Furlan, 20 Fiamozzi, 33 Luperto, 42 Viti, 14 Crociata, 32 Haas, 23 Asllanj, 27 Zurkovski, 19 La Mantia, 7 Henderson, 17 Ekong

Allenatore Andreazzoli

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Parisi

LAZIO

(4-3-3)

25 Reina

29 Lazzari, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 23 Hysaj

21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 92 Akpa Akpro

7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 27 Moro

A disposizione: 1 Strakosha, 77 Marusic, 4 Patric, 26 Radu, 96 Fares, 10 Luis Alberto, 18 Escalante, 9 Pedro, 18 Romero, 20 Caicedo, 11 Correa, 93 Muriqi

Allenatore Sarri

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Cataldi

Arbitro: Sozza di Seregno

Data: 21 agosto 2021

Orario di inizio: 20.45

Quote Snai: 4,50; 3,85; 1,73

Tv: Dazn, Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre). Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

