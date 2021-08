Il Bologna è la prima squadra di serie A a lasciare la Coppa Italia: impresa della Ternana

Il Bologna è la prima squadra di serie A ad uscire dalla Coppa Italia. È la Ternana ad eliminare i felsinei al termine di una gara con nove gol. Il Crotone invece passa il turno ai calci di rigore contro il Brescia, in un match fra compagini di serie B.

La Ternana va sul 5-1, poi subisce tre gol ma resiste

L’impresa della giornata è quella della Ternana, la squadra che ha dominato l’ultimo campionato di serie C nel girone meridionale, quello del Palermo. Il finale della gara del Dall’Ara è eloquente: 4-5 per gli ospiti che sbagliano anche un calcio di rigore. La Ternana va anche sul 5-1 a inizio ripresa, poi il Bologna e contiene i termini della disfatta.

Dopo un primo tentativo di Orsolini, già al 6’ gli umbri di Lucarelli passano con la rete di Agazzi che ruba palla a centrocampo e mette dentro dalla distanza. Lo 0-2 potrebbe arrivare quattro minuti dopo, ma Donnarumma spedisce il rigore sul palo. Poco dopo l’ex Brescia si fa perdonare mettendo dentro di testa al 21’. Ci prova Dominguez, al 38’, a riaprire il match dimezzando lo svantaggio, ma due minuti dopo il Bologna incassa l’1-3 siglato dall’argentino Peralta con una conclusione dalla distanza. Il pubblico rumoreggia, ci si aspetta la rabbia del Bologna e invece dopo 9’ la Ternana è sull'1-5 grazie al rigore siglato dall’ex Palermo Falletti (50’) e alla seconda marcatura di Peralta (54’). Sembra un match finito e invece a non finire sono le sorprese perché, adesso sì, arriva la reazione del Bologna: al 56’ segna l’uomo più atteso, il campione austriaco Arnautovic, al 58’ Soriano e, al 76°, arriva il 4-5 di Orsolini su rigore. Barrow è il più pericoloso dei suoi, all’88’ Sorensen respinge la sua conclusione sulla linea, un minuto dopo è Iannarilli a negargli il gol. Anche nei minuti di recupero il portiere rossoverde è deciviso. Finisce 4-5, Bologna a casa, Ternana ai sedicesimi contro il Venezia.

Il Crotone supera il Brescia ai rigori

Il Crotone in casa elimina il Brescia ai calci di rigore dopo un match molto equilibrato, chiuso sul 2-2 al 90’ ed anche ai supplementari e poi vinto dai calabresi bravi a realizzare quattro rigori su quattro, contro i due segnati dalle Rondinelle. A sbagliare, fra i lombardi anche l’ex rosanero Stefano Moreo. Gara combattuta tra due protagoniste del prossimo campionato di Serie B. Buon avvio del Brescia che già al 3’ va vicino al gol con Bajic, che impegna il portiere Festa. I padroni di casa crescono con il passar dei minuti ma è ancora l’estremo difensore dei calabresi a salvare il risultato sul destro dalla distanza di Pajac. È il Crotone, però, a sbloccare il risultato, al 26’, con il destro di Vulic, decisiva una deviazione. I rossoblù di mister Modesto prendono fiducia, conquistano metri e legittimano il vantaggio con Benali e Zanellato (palo), vicini al raddoppio. Nella ripresa il Brescia trova subito il pari con una bella azione conclusa di Van Dee Looi. La squadra di Inzaghi non si accontenta e, al 22’, ribalta il risultato con un contropiede chiuso da Bajic. Partita bella e combattuta, il Crotone non ci sta e al 76’ pareggia con un colpo di testa vincente di Mulattieri. I tempi regolamentari si chiudono sul 2-2. Ai supplementari i padroni di casa si rendono pericolosi con Juwara e Benali, nel finale il Brescia resta in 10 per l’espulsione di Pajac, ma il risultato non cambia e si va ai rigori. Il Crotone ne segna 4 su 4, i lombardi soltanto due. Sequenza rigori: Bajic gol, Molina gol, Moreo fuori, Benali gol, Ndoj parato, Mogos gol, Spalek gol, Vulic gol. Saranno i calabresi a sfidare l’Udinese.

TRENTADUESIMI DI FINALE

Venerdì

Pordenone-Spezia 1-3

Genoa - Perugia 3-2

Udinese-Ascoli 3-1

Fiorentina-Cosenza 4-0

Sabato

Benevento-Spal 2-1 (dts)

Cittadella-Monza 2-1

Verona-Catanzaro 3-0

Cagliari-Pisa 3-1

Ieri

Empoli-Vicenza 4-2

Parma-Lecce 1-3

Venezia-Frosinone 9-8 (dcr)

Torino-Cremonese 4-1 (dcr)

Oggi

Crotone-Brescia 6-4 (dcr)

Bologna-Ternana 4-5

Salernitana-Reggina

Sampdoria-Alessandria

