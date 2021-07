Europei, Chiellini carico per la finale Italia-Inghilterra: "In campo con cuore caldo e mente fredda"

«Senza un cuore caldo non sopravvivi a un match a Wembley contro l’Inghilterra. Ma domani servirà anche testa fredda per andare ad osare, e per i momenti in cui bisognerà essere lucidi e avere la situazione sotto controllo». Così il capitano azzurro Giorgio Chiellini alla vigilia di Italia-Inghilterra.

«Non avremo tutto sotto controllo per 90 minuti - dice ancora Chiellini - , ma siamo a Wembley in una finale, e per vincerla bisogna curare alla perfezione tutti i dettagli. E poi bisogna sdrammatizzare la tensione che ti porta una partita del genere, e fare da pompiere verso questo turbinio di emozioni». «Questa finale bisogna godersela con gioia, spensieratezza e un pizzico di follia, che sono gli ingredienti che ci hanno permesso di arrivare fin qui e che ora possono permetterci di vincere questa Coppa».

Giorgio Chiellini spiega come deve fare l’Italia per vincere domani a Wembley contro gli inglesi. Ma come sarà sfidare un attaccante del calibro di Kane? «Fin dalla prima volta che ci giocai contro - risponde Chiellini -. Rimasi impressionato dalle sue molteplici qualità, fisiche e tecniche. Sono uno dei suoi più grandi estimatori, e ora lo rivedrò domani in campo: sarà una sfida difficile e stimolante».

