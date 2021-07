Italia-Spagna per la finale: Emerson titolare, Morata in panchina. Le formazioni ufficiali

Italia-Spagna si giocano un posto nella finale degli Europei. Le due formazioni arrivano al grande appuntamento di Wembley molto concentrate e dovranno giocare sotto la pioggia. Sarà Emerson Palmieri a sostituire lo sfortunatissimo Leonardo Spinazzola (operato con successo per la ricostruzione del tendine d’Achille) nell’undici iniziale degli Azzurri, mentre Luis Enrique sostituisce con Olmo l'indisponibile Sarabia e mette in panchina a sorpresa Morata. Mancini schiererà, eccetto Spinazzola, la stessa formazione iniziale che ha eliminato il Belgio nei quarti, con la conferma di Immobile in attacco, difeso dal ct in conferenza stampa.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilcueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Olmo. Allenatore: Luis Enrique.

Arbitro: Brych (Germania)

