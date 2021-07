È il giorno di Italia-Belgio: Chiellini e Chiesa titolari, il Belgio fa pretattica. Le probabili formazioni

È il giorno della grande sfida Italia-Belgio, valevole come quarti di finale degli Europei. Per gli azzurri oggi riattivazione muscolare, pranzo, riposo, riunione tecnica e partenza per lo stadio. Ieri, alla vigilia, la Nazionale è stata accolta da un caloroso benvenuto da parte di circa 80 italiani residenti in Baviera che si sono radunati davanti all’hotel sede del ritiro azzurro dedicando applausi e cori alla squadra. Il presidente della Figc Gabriele Gravina, il ct Roberto Mancini, Daniele De Rossi e Leonardo Bonucci sono usciti per incontrare i tifosi, firmare autografi e posare con loro nelle foto.

Mancini ha le idee molto chiare: in campo Chiellini, in difesa, che ha smaltito l'infortunio e Chiesa in attacco. Pretattica per Martinez: in dubbio ancora De Bruyne ed Eden Hazard con il primo che potrebbe partire dall'inizio anche se non è in perfette condizioni.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Belgio (3-4-3): Courtois, Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Lukaku, Carrasco. Allenatore: Martinez.

Arbitro: Vincic (Slo).

