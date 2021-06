Gigi Buffon torna al Parma, biennale e fascia di capitano

Gigi Buffon ha detto sì al presidente americano del Parma Kyle Krause. L'intesa sarebbe stata raggiunta e Buffon che sta dividendo la vacanza fra Forte dei Marmi e gli Stati Uniti, dovrebbe sciogliere le ultime, ormai labili, riserve nei prossimi giorni e ratificare l'accordo finale.

Per l'ex portiere della Juve ci sarà un biennale con premio in caso di promozione, la fascia di capitano e un posto nello staff tecnico al termine della carriera.

Ventisei anni dopo il debutto con Nevio Scala, Buffon, all'età di 43 anni, è quindi a un passo dal ritorno nella squadra che lo ha lanciato, nel campionato di serie B.

Era il 19 novembre del 1995, causa l'infortunio del portiere titolare Luca Bucci, l'allora allenatore del Parma Nevio Scala sorprese tutti e scelse lui che giocava nella Primavere per difendere la porta crociata nella sfida con il Milan. Al Tardini quel match finì 0-0 e Gigi Buffon fu decisamente il migliore in campo. Là, dove aveva iniziato la sua avventura, il portiere è ora pronto a ritornare.

Kyle Krause avrebbe contattato Buffon già a fine aprile e avrebbe poi lasciato il campo al responsabile dell'area tecnica Javier Ribalta che lo conosce bene per il passato comune in bianconero.

Buffon a Parma ha vinto Coppa Italia, Supercoppa italiana e la Coppa Uefa. Poi la lunga militanza nella Juventus, qualche screzio con i suoi vecchi tifosi parmigiani, ma ora è pronto a tornare alle origini.

