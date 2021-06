Buffon al Parma: "E ora continuiamo a divertirci"

Gianluigi Buffon è un giocatore del Parma e dalla prossima stagione difenderà la porta della sua squadra d’esordio in serie B. La società l’ha annunciato sui propri profili social con un video che fa il verso al trailer di un film di fantascienza, intitolato 'Superman returns' ambientato allo stadio Tardini.

Al termine si vede un misterioso personaggio togliere il cappuccio e svelare la propria identità: è Buffon che al telefono con il proprietario del Parma dice "Ok Kyle, ìm in" e Krause risponde "bentornato a casa". Il ritorno di Buffon al Parma era nell’aria da qualche giorno, lui stesso ne aveva parlato presentando la sua Academy in Versilia: si stava aspettando il ritorno del procuratore di Buffon per la firma, ma l’accordo sembrava già cosa fatta.

"La prossima stagione mi sento di giocare e voglio essere protagonista", aveva detto. Lui e il presidente americano del Parma Kyle Krause si erano sentiti già a fine aprile, poi la palla era passata al responsabile dell’area tecnica Javier Ribalta che conosce bene il giocatore per il passato comune in bianconero. Al portiere, 43 anni compiuti lo scorso gennaio, dovrebbero andare un contratto biennale con un ricco premio in caso di promozione in serie A, la fascia di capitano e l’offerta di un ruolo nell’area tecnica dopo due anni in campo.

I dettagli dell’operazione saranno resi noti a breve. Società e giocatore hanno scelto una modalità insolita e ironica per l’annuncio: il Parma ha infatti postato sui social un breve video che sembra il trailer di un film di supereroi. Il supereroe in questione è Gigi Buffon che dopo aver scavato una buca nella porta dello stadio Tardini, trova una piccola cassaforte, svela la propria "misteriosa" identità e annuncia la notizia per telefono a Krause. ANSA

