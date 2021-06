Euro 2020, Mancini spinge la sua Italia: "Divertiamoci e puntiamo alla finale di Wembley"

«Dopo tutto quello che c'è stato ora che la situazione evolve al meglio credo sia importante far divertire le persone. Sarà un momento bello per tutti. La prima partita è sempre la più difficile, ma noi dobbiamo essere liberi mentalmente e fare il nostro lavoro e divertirci, questo il nostro obiettivo». Lo ha detto Roberto Mancini in conferenza stampa il giorno prima dell’esordio azzurro a Euro 2020. «Questa è una squadra che ha grande spirito e grande empatia», ha aggiunto.

«Con la Turchia ci sarà un po' più di pressione, ma si gioca al calcio e dobbiamo divertirci e far divertire la gente, avendo grande rispetto per gli avversari», ha detto il ct azzurro. «Abbiamo lavorato bene, abbiamo giocatori bravi e si è creato un ottimo gruppo. Vorremmo continuare a divertirci e magari arrivare a Londra», ha aggiunto.

«Ci dispiace moltissimo per Pellegrini che era un giocatore importante per noi perché poteva ricoprire molti ruoli. Il giorno prima stava benissimo e aveva fatto tutto bene. Ci dispiace per lui ed è un grande dispiacere per tutti, speriamo che possa guarire in fretta. E’ triste lasciare l’Europeo all’ultimo».

«Se l’Olimpico fosse stato pieno sarebbe stato 12esimo giocatore in campo. Ora lo sarà un po' meno, ma comunque giochiamo a Roma. E’ importante la nostra voglia di vivere da protagonisti questo Europeo. Se l’Olimpico fosse stato pieno sarebbe stato di certo un vantaggio giocare in casa, ora invece ci saranno 16 mila spettatori e anche tanti tifosi turchi e non ci sarà questo vantaggio», ha concluso.

