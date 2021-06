Europei, Mancini si coccola Raspadori: "Ha grandi qualità. Spero possa fare come Pablito"

"Spero che Raspadori possa entrare e fare come Paolo Rossi, ma non l’ho portato qui solo per questo. Ha qualità tecniche enormi, può solo migliorare e rappresentare il futuro della Nazionale". Così Roberto Mancini parlando del giovane talento del Sassuolo inserito fra i 26 per gli Europei nonostante debba ancora debuttare con l’Italia dei grandi.

"Ma soprattutto Giacomo ha caratteristiche diverse rispetto a Belotti e Immobile - ha aggiunto il ct nella prima conferenza a Coverciano - e questo è il principale motivo per cui l’ho voluto con noi oltre per quanto fatto in campionato. Credo che possa fare bene in Nazionale".

Mancini valuterà la disponibilità di Raspadori per il test di domani con la Repubblica Ceca, ultima amichevole prima dell’esordio a Euro 2020 l’11 giugno contro la Turchia: "Sarebbe bello farlo debuttare a Bologna ma bisogna verificare le sue condizioni, viene da 120' giocati con l'Under 21 ed era reduce da un infortunio". ANSA

© Riproduzione riservata