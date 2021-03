Il Napoli continua a vincere e De Laurentiis loda i suoi: "Bravi Gattuso e tutta la squadra"

Napoli in silenzio stampa, Napoli che vince. Ieri sera all’Olimpico è arrivato il quarto successo in cinque gare che ha rilanciato gli azzurri nella corsa a un posto in Champions. Un 2-0 all'Olimpico contro la Roma che fa sognare i partenopei.

E con la doppietta segnata alla Roma, Dries Mertens sale a 133 reti ed è sempre più leader nella speciale classifica dei migliori marcatori "all time" con la maglia del Napoli. Il belga raggiunge anche quota 100 gol in Serie A. Questo nel dettaglio lo score di Mertens per competizioni. Serie A: 100 gol. Champions League: 16 gol. Europa League: 10 gol. Coppa Italia: 6 gol. Preliminari di Champions League: 1 gol. Dries Mertens è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2013 ed è alla sua ottava stagione con la maglia azzurra. Il suo primo gol in Serie A lo ha segnato il 30 ottobre del 2013, in Fiorentina-Napoli, terminata 1-2.

E nella notte, alle 2.56 arriva il tweet di Aurelio De Laurentiis: "Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre". Un tweet con cui il presidente del Napoli spezza il silenzio stampa azzurro dopo la vittoria contro la Roma e fa i complimenti al tecnico e alla squadra. De Laurentiis era in tribuna ieri all’Olimpico, poi è andato via visto anche il gelo che c'era sugli spalti, ma in piena notte non ha resistito alla tentazione di fare i complimenti alla squadra che aveva incontrato negli spogliatoi prima dell’inizio della partita per dare il suo incoraggiamento e i suoi stimoli. Un segnale della felicità del presidente per il doppio successo nelle trasferte contro Milan e Roma che hanno riacceso l’inseguimento del Napoli a un posto in Champions League: ora il Napoli è quinto a due punti dall’Atalanta ma con una partita in meno quella di Torino contro la Juventus da recuperare il 7 aprile.

