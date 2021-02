Futuro di Mancini, Gravina: "Ci porterà al Mondiale, lavoriamo perchè rimanga anche dopo"

"La Nazionale ha riconquistato l'entusiasmo perduto, grazie a Mancini, ma anche a tutto il Club Italia, sempre più vicino all’idea organizzativa di un club". Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport.

Sul futuro del Ct, ribadisce: "Abbiamo un bellissimo rapporto, ci confrontiamo spesso, lo faremo anche in tempi brevi. È un elemento fondamentale, ha un contratto fino al 31/12/2022. Se dovesse avere una proposta da fuori ci confronteremmo, di certo la Figc non potrà mai essere concorrenziale con un club. Non c'è un piano B, Roberto ci porterà al Mondiale e stiamo lavorando perchè rimanga anche dopo. Conoscendo Mancini, mi sorprenderebbe vederlo interrompere questa storia".

