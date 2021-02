Fifa, Infantino: "Ai Mondiali in Qatar gli stadi saranno pieni"

Ai Mondiali in Qatar nel 2022 il pubblico ci sarà, senza restrizioni. Se ne dice convinto il presidente della Fifa, Gianni Infantino, durante un meeting virtuale. "Il prossimo anno, in Qatar, il Mondiale si giocherà con i tifosi sugli spalti. Speriamo che la pandemia per allora appartenga al passato e che saremo nelle condizioni di assistere dal vivo. Sono davvero fiducioso, ci godremo la stessa magia che unisce il mondo intero e torneremo dove abbiamo bisogno di essere".

Infantino ha rivelato che "stiamo lavorando dallo scorso anno con l’Oms. La salute è la priorità, quando giochiamo vogliamo che la salute di tutti, dei calciatori, degli arbitri, degli allenatori, del pubblico sia tutelata. E qualsiasi cosa faremo, la faremo seguendo i protocolli, senza mettere nessuno a rischio. Ovviamente dobbiamo trovare un equilibrio ma sempre nel rispetto delle norme e delle regole dei vari Paesi".

La Fifa, intanto, affiancherà l’Oms per un "accesso equo ai vaccini, alle cure e alle diagnosi" per il coronavirus e durante il prossimo Mondiale per club promuoverà una propria campagna per la quale presteranno il volto giocatori e allenatori impegnati nel torneo oltre a grandi ex, come Michael Owen.

© Riproduzione riservata