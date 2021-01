Clamoroso in Spagna, squadra di terza serie elimina il Real Madrid dalla Coppa del Re

A dir poco clamoroso quel che è successo in Coppa del Re in Spagna. Il Real Madrid è stato eliminato da una squadra di terza serie. La squadra di Zinedine Zidane, in piena crisi, è stata sconfitta nei supplementari sul campo dell'Alcoyano, che ha sede nella provincia di Alicante.

Di 2-1 il punteggio a favore dei padroni di casa che, prima sono andati sotto per il gol di Militao al 45', ma hanno pareggiato al 35' della ripresa con Solbes: nei supplementari ha deciso il match il gol di Casanova al 115'.

Real fuori ai sedicesimi di finale nella Coppa del Re, altra batosta dopo il ko nella semifinale della Supercoppa della settimana scorsa.

© Riproduzione riservata