Real Madrid, Zinedine Zidane positivo al Coronavirus

Il Real Madrid ha reso noto che il tecnico Zinedine Zidane, è risultato positivo al Covid. Problemi su problemi in casa Real Madrid.

Dopo la clamorosa eliminazione in Coppa del Re per mano dell’Alcoyano, squadra che milita nella serie C spagnola, il club blanco ha annunciato la positività al Covid-19 di Zinedine Zidane. L’allenatore francese, considerato a rischio esonero e nel mirino della critica, sarà sostituito in conferenza stampa dal suo secondo, David Bettoni, che guiderà anche gli allenamenti della squadra e che sarà in panchina con l’Alaves e finchè Zizou non tornerà a disposizione.

Ieri, spiega la stampa spagnola, Zidane ha regolarmente diretto l’allenamento tenendo la squadra a rapporto proprio per la sconfitta di Coppa. Il Real Madrid è avversario dell’Atalanta agli ottavi di finale di Champions League. ITALPRESS

© Riproduzione riservata