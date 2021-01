La Juventus torna a vincere: poker all'Udinese, Ronaldo decisivo

La Juventus inizia il nuovo anno con una vittoria per 4-1 ai danni dell’Udinese, lasciandosi alle spalle il brutto ko con la Fiorentina. Decisiva la doppietta di Ronaldo e i sigilli di Chiesa e Dybala, che portano la squadra di Pirlo al quinto posto della classifica a -1 dal Napoli, considerando la gara da recuperare proprio con i partenopei. Per i friulani va segno 'inutilmente' Zeegelaar.

Passano appena sette minuti dal fischio d’inizio e i padroni di casa avrebbero subito la chance per il vantaggio, ma Ramsey tira addosso a Musso sul buon cross di Chiesa. Dall’altra parte, invece, al primo vero affondo i friulani troverebbero il gol del vantaggio con De Paul, annullato però dal Var per un tocco di mano dello stesso argentino ad inizio azione.

Il numero 10 ospite sarà ancora protagonista, ma stavolta in negativo, poco dopo la mezz'ora di gioco, quando perde una palla sanguinosa che Cristiano Ronaldo trasforma letalmente nel gol dell’1-0. Il portoghese ad inizio ripresa si trasforma invece in uomo assist, regalando a Chiesa la palla del 2-0 che mette più in discesa la gara della Juve.

Pochi istanti più tardi arriverebbe anche il tris di Ramsey, ma anche in questa occasione il Var interviene annullando la rete del gallese per un tocco di mano. L’Udinese resta in corsa e al 57' rischia di riaprire improvvisamente la gara con un colpo di testa di Larsen, che si stampa sulla traversa salvando Szczesny.

La squadra di Pirlo però tiene saldamente in mano il pallino del gioco e al 70' chiude definitivamente i conti con la doppietta di Ronaldo, servito in verticale da Bentancur dopo una palla rubata sulla trequarti. Nel finale Zeegelaar realizza il gol della bandiera friulana (dopo aver colpito una traversa), mentre Dybala a pochi istanti dalla fine realizza il 4-1 definitivo.

