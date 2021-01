Juventus, Alex Sandro positivo al Coronavirus: salta il Milan

C'è già il Milan nella testa di staff e giocatori della Juventus, anche se l’antivigilia della sfida con i rossoneri è stata turbata dalla notizia della positività di Alex Sandro al Covid-19. Il calciatore brasiliano - che nell’ultimo turno di campionato ha giocato 83 minuti - presenta alcuni "lievi sintomi", come ha comunicato il club attraverso il proprio sito internet, ed è già in isolamento.

La Juventus è in costante contatto con le autorità sanitarie al fine di definire con efficacia i protocolli previsti per consentire al gruppo squadra di proseguire attività di allenamento e gara. Passando al campo, archiviata la vittoria casalinga della 15esima giornata contro l'Udinese per 4-1, la squadra di Andrea Pirlo oggi si è allenata al JTC Continassa per preparare l’impegno del giorno della Befana, la sfida allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano contro il Milan capolista. In vista della partita di chiusura della giornata di campionato, i bianconeri oggi hanno svolto il consueto programma post-gara: i giocatori impegnati ieri sera contro l’undici di Luca Gotti hanno seguito un programma di scarico, mentre gli altri si sono dedicati ad un lavoro sul campo tra possesso palla e partitella.

Domani la squadra campione d’Italia in carica svolgerà la rifinitura in tarda mattinata quindi alle 14.30 il tecnico Andrea Pirlo risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto.

Permane fortemente il dubbio della presenza di Alvaro Morata, fermato alla vigilia della gara con l’Udinese per un problema muscolare alla coscia destra, e dunque Paulo Dybala dovrebbe nuovamente essere titolare con Ronaldo in attacco. Possibile che a centrocampo rientri Rabiot, mentre in difesa ci sarà certamente l'impiego di Cuadrado che domenica era rimasto fuori per squalifica. ITALPRESS

© Riproduzione riservata