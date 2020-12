Serie C su Sky Sport, Palermo-Casertana e Viterbese-Catania in pay-per-view: come vederle

Come preannunciato anche la Serie C sbarca su Sky Sport in modalità pay-per-view e tra le sfide in programma sulla piattaforma televisiva c'è anche quella di domenica pomeriggio tra il Palermo e la Casertana, con calcio d'inizio fissato alle 14.30.

Questo l'elenco completo delle gare che saranno trasmesse in diretta su Eleven in modalità Ott e su Sky in modalità pay per view e valide per la 15a giornata d’andata.

SABATO 12 DICEMBRE 2020

GIRONE A

PRO VERCELLI - ALBINOLEFFE Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 253)

GIRONE B

IMOLESE - VIS PESARO Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 252)

GIRONE C

JUVE STABIA - POTENZA Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 252)

DOMENICA 13 DICEMBRE 2020

GIRONE A

OLBIA - RENATE Ore 12.30 (Eleven OTT-Sky Sport 254)

GIRONE B

PERUGIA- VIRTUSVECOMP VERONA Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 255)

MANTOVA - CESENA Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 254)

GIRONE C

PALERMO - CASERTANA Ore 14.30 (Eleven OTT-Sky Sport 254)

VITERBESE - CATANIA Ore 15.00 (Eleven OTT-Sky Sport 256)

BARI - VIBONESE Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 255)

MONOPOLI - FOGGIA Ore 17.30 (Eleven OTT-Sky Sport 256)

© Riproduzione riservata