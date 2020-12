La Serie C sbarca su Sky, fino a 15 partite a turno in pay-per-view: ecco come vederle

La Serie C sbarca su Sky. Da domani le partite del campionato saranno visibili in diretta in modalità pay-per-view, fa sapere la Lega Pro: si parte con tre gare, alle ore 15: Avellino-Bisceglie, Fermana-Arezzo e Piacenza-Novara. Il prezzo è di 4,99 euro. La trasmissione è resa possibile dall’offerta di Lega Pro, che ha messo sul mercato - in via non esclusiva - i diritti audiovisivi a pagamento delle partite.

Saranno disponibili non solo i match del campionato «regular season», fino ad un massimo di 15 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro da Rai, di play off e play out e di Supercoppa. «Sono orgoglioso che una realtà come Sky inizi la trasmissione in diretta dei match, è un riconoscimento chiaro e tangibile del valore del prodotto Serie C, che ha un peso in termini di tifosi e gode di un riconoscimento nel movimento calcistico italiano» le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli.

«È un risultato che non giunge a caso ma è frutto di una strategia di valorizzazione adottata da Lega Pro, che oggi segna una tappa importante. Abbiamo costruito un prodotto credibile, facendoci guidare dai valori e seguendo una strategia manageriale, che oggi il mercato ci riconosce». In una stagione così particolare - conclude la nota - si è reso necessario rafforzare la visibilità del Campionato attraverso una nuova modalità di trasmissione delle partite che si affianca ad Eleven, a Rai e agli altri operatori della comunicazione locali.

