Coronavirus, Perin positivo con febbre

Il portiere del Genoa Mattia Perin è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato questa mattina. "Perin era a casa con qualche linea di febbre da ieri e questa mattina è risultato positivo". Lo annuncia il tecnico del Genoa Maran.

"La squadra si è allenata regolarmente e partirà per Napoli nel pomeriggio", ha detto l’allenatore. Il numero uno genoano, che ha un pò di febbre, salterà la gara di domani e la successiva gara interna con il Torino. Tornerà dopo la sosta, il 18 ottobre a Verona. Il giocatore si trova in isolamento domiciliare nella sua abitazione. In campo domani al suo posto ci sarà Marchetti.

"Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo. I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!". Così Mattia Perin ha commentato attraverso il suo profilo su Instagram la notizia della propria positività al Covid-19 ricevendo in poco tempo la solidarietà di moltissimi colleghi.

